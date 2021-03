Chrome fa 90 e HTTPS diventa opzione standard

23 Marzo 2021 – 19:49

Google annuncia che a partire dalle versione 90 di Google Chrome il browser tenterà di collegarsi nativamente con le versioni https dei siti web.

Fonte: Punto Informatico