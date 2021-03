5 serie come Riverdale, stabile nella top 10 dei titoli più visti su Netflix

23 March 2021 – 12:14

Riverdale, popolarissimo teen drama declinato in small town mystery giunto alla quinta stagione (da poco partita su Premium Stories), resiste stoicamente da settimane nella Top 10 dei programmi più visti di Netflix, ovvero da quando ha debuttato sulla piattaforma streaming con le prima quattro annate. Le avventure di Archie and Co., ispirate ai fumetti e incentrate sui segreti della cittadina che presta il nome allo show, si sono riunite a quelle dello spin-off Le terrificanti avventure di Sabrina, conclusosi a inizio 2021. Con quest’ultimo Riverdale condivide la formula di successo: mette in scena sia teenager con i normali problemi dell’età sia situazioni macabre che trasformano le esistenze ordinarie di tipici liceali in (dis)avventure straordinarie. Ecco le altre serie – dalle scelte imprescindibili alle perle da scoprire – che condividono uno o più elementi del format di Riverdale e che per questo vi piaceranno.

1. Scream



Riverdale deve molto alla saga cinematografica horror in salsa teen creata da Wes Craven e Kevin Williamson, per questo la versione seriale di Mtv è una garanzia per i seguaci delle avventure di Archi e compagni. La formula di Scream – una piccola città viene sconvolta dai crimini di un serial killer in cerca di vendetta (e popolarità): scoprirne l’identità è il compito di un gruppo di teenager – vale sia per la versione destinata al grande schermo sia per quella televisiva. Entrambe sono costellate di riferimenti ai classici del passato: l’attore Skeet Ulrich è una citazione vivente, avendo partecipato anche al primo Scream; entrambe sono focalizzate su personaggi tipici del drama (la sportivo, il nuovo arrivato, il geek) e dello small town mystery, come il figlio dello sceriffo, i genitori pieni di segreti peccaminosi, il sindaco sospetto, gli insegnanti lascivi.

2. White Christmas

Se i protagonisti di Riverdale non avessero fatto il liceo nella cittadina natale ma avessero studiato in trasferta in un rigido collegio sperduto tra i ghiacci, ciò che sarebbe accaduto loro coinciderebbe con gli eventi di White Christmas, che si concentra appunto su una manciata di ragazzi rimasti soli nell’istituto durante le vacanze natalizie e braccati da un killer. La miniserie anticipa le dinamiche da teen drama dark denso di rivelazioni sconcertanti che caratterizza poi la serie di Cw, con la differenza che White Christmas è un gioiellino psicologico misconosciuto.

La serie americana e questo anomalo, inquietante drama coreano, che compie dieci anni proprio ora (si concludeva il 20 marzo 2011), hanno in comune anche la preferenza per attori con le fattezze da modello; o meglio, i quattro protagonisti Kim Woo-bin, Lee Soo-hyun, Hong Jong-hyun ed Esom sono davvero, nella realtà, ex top model donati al mondo del cinema (i primi tre sono anche migliori amici e hanno esordito tutti nella sitcom Vampire Idol).

3. Twisted

Sulla scia di Pretty Little Liars, nasceva Twisted, sfortunata serie mystery guilty pleasure con l’ex star di Victorious e poi dell’irriverente Now Apocalypse Avan Jojia nei panni di un teenager che torna nella sua città dopo aver trascorso un intero lustro in riformatorio per omicidio. Qui viene accolto con diffidenza dai coetanei. La situazione si fa ancora più spinosa quando viene uccisa una compagna di scuola e tutti, meno le sue due migliori amiche, si persuadono che il colpevole sia lui. Come in Riverdale (prima stagione), il mistero gira attorno alla morte improvvisa del coetaneo di una manciata di adolescenti troppo belli e troppo ficcanaso per sembrare dei ragazzi normali e un protagonista carismatico e sexy. Con la differenza che in Twisted, potrebbe davvero essere lui l’assassino.

4. Teen Wolf

Anche questa serie si ispira ai classici del passato, nello specifico a Voglia di vincere, film cult degli anni ’80 con Michael J. Fox che si trasformava in un lupo mannaro campione di basket del suo liceo. I toni di Teen Wolf sono meno comici, più soprannaturali (tutta la cittadina dove si svolgono i fatti è popolata da creature strane) e più tenebrosi della fonte. Come Riverdale, anche Teen Wolf si concentra su un gruppo di teenager alle prese con casi oscuri, morti efferate, atmosfere grevi che vanno di pari passo con la vita da studenti tra amori, tradimenti, feste e partite. La concentrazione di eventi nefasti è un po’ sospetta, così come la presenza di giovanotti dai lineamenti perfetti, ma l’elemento soprannaturale di Teen Wolf rende le vite al limite dei protagonisti ancora più irrequiete.

5. Le terrificanti avventure di Sabrina

Non possiamo esimerci dal citare lo spin-off di Riverdale. La protagonista de Le terrificanti avventure di Sabrina, teen drama di Netflix, è la liceale Sabrina Spellman, strega: 16 anni, vive con due zie – anche loro streghe – in una cittadina vicina a Riverdale, Greendale. La sua vita è un po’ come quella di Buffy l’ammazzavampiri: è una Prescelta, una teenager destinata a salvare il mondo soprannaturale da un numero impressionante di minacce, compreso lo sciovinismo degli stregoni che rinnegano le divinità femminili per adorare uno svogliato Satana. Sostanzialmente più cupa del primo adattamento televisivo del personaggio, la sciapa sitcom Sabrina Vita da strega, è la versione magica di Riverdale da recuperare a ogni costo.

