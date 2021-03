Un omaggio alla conoscenza, la prefazione dell’ultimo numero di Wired

È passato oltre un anno dall’inizio della pandemia di Sars-CoV-2. E siamo ancora dentro a quella che per molte generazioni probabilmente è stata, è e sarà la più grande emergenza sanitaria della loro vita. Fino agli inizi di marzo 2021 in Italia sono morte 100mila persone (oltre due milioni e mezzo nel mondo) e i contagi registrati sono stati circa tre milioni (115 milioni in tutto il pianeta). L’attenzione dei governi, dei privati, dell’economia, dei media e dell’opinione pubblica si è concentrata sul coronavirus. Ora sulle sue varianti e, soprattutto, sui vaccini. Alcune delle più grandi aziende farmaceutiche, infatti, hanno passato gli ultimi mesi a spingere i propri team di ricerca e sviluppo affinché mettessero a punto un rimedio a un’epidemia globale che ci ha colti di sorpresa, anche se i segnali del suo arrivo erano lì davanti ai nostri occhi ma non siamo stati in grado di vederli; o meglio: non li abbiamo voluti vedere.

Missione compiuta, comunque: diversi vaccini sono stati sviluppati a una velocità senza precedenti e ora la sfida è tutta della politica e dei sistemi sanitari che avranno il compito di somministrare le dosi nel minor tempo possibile. La scienza, insomma, ha fatto il suo. E, come spesso accade, nella scienza e nella conoscenza è stata trovata la soluzione.

Ma il nuovo coronavirus non è tutto. E mentre questo microrganismo causa la morte di decine di migliaia di persone, la sofferenza dovuta ad altre malattie non è sparita. Anzi. Solo per dare qualche numero: secondo l’Istat, nei primi undici mesi del 2020 sono morte in Italia oltre 700mila persone, più di sette volte le vittime da Covid-19 da febbraio 2020 a marzo 2021. Il nuovo coronavirus ci spaventa più di altre malattie per la sua straordinaria capacità di diffondersi e per aver cambiato molte delle nostre abitudini. Ma, dati alla mano, anche le altre patologie sono pericolose e letali. In Italia, sempre secondo l’Istat e se si considerano solo i decessi “naturali”, le principali cause di morte sono le malattie cardiovascolari e i tumori; ai primi posti ci sono anche quelle del sistema nervoso (come il Parkinson o l’Alzheimer) e degli organi di senso e le malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, come il diabete.

Su questi e altri fronti la ricerca scientifica ha continuato ad andare avanti, anche in questo anno complicato. Da una parte ha fatto passi importanti verso la sconfitta di patologie inguaribili fino a pochi anni fa; dall’altra, ha migliorato la qualità di vita delle persone rendendo croniche e gestibili malattie fortemente invalidanti

A tutto ciò sono dedicati questo numero di Wired e la quarta edizione di Wired Health. Il messaggio è chiaro: solo attraverso la conoscenza e la ricerca possiamo sperare che il mondo abbia un futuro migliore. Di questo, per esempio, abbiamo parlato con Jennifer Doudna, biochimica all’Università della California a Berkeley e premio Nobel per la Chimica nel 2020. La scienziata statunitense è tra le genitrici di Crispr, la tecnologia che ha consegnato alla ricerca scientifica uno strumento potente e versatile per fare editing genomico, ritoccando un mattoncino per volta (o in diversi punti) i tratti che compongono il dna degli esseri viventi. I risultati più confortanti delle sue applicazioni stanno arrivando nella lotta contro il cancro, ma non solo. “La prima ondata di sperimentazioni cliniche sulle terapie basate su Crispr è già in corso. Riguarda per la maggior parte malattie genetiche che hanno cause semplici e note, per esempio la mutazione di una singola lettera nel codice genetico, come nel caso dell’anemia falciforme”, ci ha spiegato Doudna.

Il futuro è promettente. Soprattutto se la ricerca scientifica sarà accompagnata sempre di più dall’utilizzo di tecnologie digitali, come l’intelligenza artificiale. Lo raccontiamo in uno degli articoli del numero, descrivendo gli sviluppi dello studio delle strutture 3D delle proteine. Conoscere la loro forma è fondamentale per capire come funzionano: una piccola alterazione, infatti, può determinare l’insorgenza di gravi malattie. A novembre del 2020 DeepMind (che fa parte della galassia Google) ha annunciato che un suo sistema di IA è in grado di rappresentare con estrema precisione la struttura tridimensionale delle proteine. Una notizia che ha impressionato positivamente l’intera comunità scientifica, che ora potrà comprendere meglio come si comporta il nostro organismo.

Occorre continuare su questa strada e, se possibile, accelerare. Una delle lezioni della pandemia è infatti che la conoscenza e gli investimenti nella ricerca medico-scientifica sono determinanti per il benessere non solo fisico, ma anche economico di tutta la società. E ora non ci possiamo più permettere di tornare indietro.

