Toy Story, 25 anni fa usciva in Italia la saga che ci ha portato verso l’infinito e oltre

22 Marzo 2021 – 15:04

Quando Toy Story arrivò in Italia, il 22 marzo 1996, lo fece forte dell’eco di critiche entusiaste e di un incasso travolgente ai botteghini internazionali. I media avevano descritto quel film d’animazione come qualcosa di non solo divertente ma anche rivoluzionario ed inedito. Per una volta non esagerarono.

Chi era bambino o adolescente a quel tempo, grazie a Toy Story conobbe qualcosa di incredibilmente importante nel proprio percorso formativo. Alla meraviglia per il primo film d’animazione completamente in Cgi, per un mondo così fantasioso, si accompagnò la netta percezione di un’opera che affrontava tematiche attuali e scottanti.

A venticinque anni dall’uscita, è ormai chiaro che questo film non ha rappresentato solo un passo in avanti per un genere cinematografico, ma è assunto a simbolo, a momento collettivo, che ha definito la generazione Millennial.

Quando Toy Story uscì, si discuteva molto su come la generazione di coloro i quali erano nati dal 1981 in poi, fosse completamente diversa dalle altre, alle prese con continui stravolgimenti tecnologici ed una realtà in cui emergevano sottoculture trasversali e fluide. Internet, le email, la telefonia mobile ma soprattutto i personal computer e i videogiochi, trovarono in Toy Story, nella sua dimensione visiva computerizzata, un totem. I Millennial ebbero finalmente qualcosa in cui specchiarsi, qualcosa che sentivano riflettesse loro ed il loro mondo, un film che erano i soli a poter capire veramente. Toy Story era qualcosa di completamente differente da quei classici che avevano ereditato da fratelli o sorelle maggiori, dai genitori.

Negli anni precedenti capolavori come La bella e la bestia, Aladdin, Il re leone, erano stati accolti trionfalmente, ma già con Pocahontas e Il gobbo di Notre Dame, si era capito che il pubblico giovanile voleva qualcosa di diverso. Le avventure di quei giocattoli, di Buzz e Woody, nemici-amici, erano quel qualcosa, che fu creato grazie ad un budget di 30 milioni di dollari, un team di decine di artisti digitali, che usarono modelli matematici al computer per coordinare ogni singolo elemento sullo schermo. Dal punto di vista semiotico, era quanto di più fedele, di più vicino alla loro realtà, gli adolescenti e i bambini di quel 1996 avessero mai avuto. Il loro mondo era sempre più influenzato dalla nuova era video-ludica, che pian piano aveva sostituiti i vecchi giocattoli di plastica o i lego, con gli eroi del mondo virtuale.

Tra le tante possibili interpretazioni e chiavi di lettura, ben pochi all’epoca sottolinearono che ciò che il regista John Lasseter aveva creato, era anche una metafora della costante rivoluzione nel mondo dell’immaginazione giovanile. Woody, sceriffo proveniente da quell’universo western simbolo della narrazione e dei giochi infantili all’aperto della generazione Boomer, aveva ceduto col tempo lo scettro all’universo sci-fi, alla conquista dello spazio, che aveva il volto sicuro e trionfante di Buzz Lightyear. Buzz era il testimone di come i sogni collettivi dell’infanzia fossero cambiati nel corso degli anni, non fossero mai gli stessi per le diverse generazioni, che tutto ciò che era importante ieri, non contava più nel domani, la parola d’ordine era “verso l’infinito e oltre”. Eppure lo stesso Buzz era costretto a svegliarsi dal suo sogno e a realizzare che neppure lui era quell’infinito. La sua fantascienza in fondo era quella “vecchia”, connessa a Flash Gordon e Star Wars.

I Millennial la fantascienza la vivevano nel quotidiano, con i nuovi cellulari, i nuovi pc, la prima playstation. La loro fantascienza sarebbe stata declinata dalla saga di Matrix e da The Dark City: l’interattività, il grande alveare virtuale, il cyperpunk. Il loro infinito non era la galassia lontana di George Lucas o gli alieni di Ridley Scott, ma la multimedialità, consegnata in dote alla Generazione successiva, la Z, che allo stesso modo avrebbe creato da se i propri ideali, rifiutato i sogni di chi era arrivato prima.

I Millennial in Toy Story ebbero anche uno specchio delle difficoltà e dei problemi connessi alla crescita, al cambiamento. Erano del resto quasi tutti alle prese con un periodo della vita, in cui si capiva che andando avanti, nulla restava uguale. Si cambiava scuola o città, si perdevano gli amici, se ne trovavano di nuovi, oppure (come per Woody) si vedevano quelli con cui si era cresciuti far entrare nuove persone nella propria cerchia. L’accettazione del nuovo, del diverso, il rifiuto di una visione possessiva e statica dell’esistenza, sarebbero stati un mantra per questa generazione, alle prese sempre di più con un mondo in cui i flussi migratori e le rivoluzioni culturali avrebbero stravolto la società.

Ma oltre a tutto questo, partendo da quel primo film del 1995 (negli Usa uscì un anno prima), la saga di Toy Story li avrebbe accompagnati nella loro crescita, avrebbe messo in scena l’addio alla loro infanzia, ai sogni che essa conteneva. Per questo, i Millennial hanno visto non nel quarto, ma nel terzo film, il vero finale della saga: Andy che diventato adulto se ne va, lascia la sua casa e non dà solo l’ultimo saluto a Woody, Buzz e gli altri, ma anche alla sua infanzia, con i sogni con cui era sicuro avrebbe reso il mondo un posto migliore. Alla fine il mondo non è cambiato, ma ha cambiato i Millennial.

