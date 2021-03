Sony chiuderà gli store di PS3, PSP e PS Vita questa estate

22 March 2021 – 18:43

A partire da questa estate non sarà più possibile acquistare giochi in digitale per PS3, PSP e PS Vita, Sony chiuderà l’accesso agli store.

The post Sony chiuderà gli store di PS3, PSP e PS Vita questa estate appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico