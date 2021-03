Samsung annuncia 12 monitor con supporto HDR10

22 March 2021 – 16:06

Samsung ha presentato 12 monitor professionali da 24, 27, 32 e 34 pollici con design borderless, supporto HDR10, porte USB, uscite DisplayPort e HDMI.

