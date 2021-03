Raspberry Pi 4 Model B, kit completo in offerta

22 March 2021 – 17:57

Il kit LABISTS con Raspberry Pi 4 Model B (4 GB di RAM), custodia, dissipatori, ventola e alimentatore è in vendita su Amazon a 83,99 euro.

