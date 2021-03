Negli Stati Uniti aumentano le violenze contro le persone di origini asiatiche

22 Marzo 2021 – 9:05

Negli Usa aumentano le aggressioni contro le persone asiatiche – Drew Sullivan UnsplashGli omicidi ad Atlanta di otto persone, fra cui sei donne, sono il tragico esito di un aumento delle aggressioni verso i cittadini di origine asiatica negli Stati Uniti. Negli ultimi mesi, crimini con movente razzista contro persone di origine asiatica si sono verificati in diverse città degli Stati Uniti. La strage di Atlanta è avvenuta a pochi giorni dalla condanna del presidente Joe Biden contro le violenze. Sui media è iniziato un dibattito sulle condizioni di vita della minoranza asiatica negli Stati Uniti, peggiorate secondo molti commentatori a causa di alcune dichiarazioni dell’ex presidente Donald Trump durante il suo mandato.

Negli Stati Uniti ci sono più di 21 milioni di cittadini con origini asiatiche, secondo l’ultimo censimento del 2016. Cina, Filippine e India sono le nazioni in cui hanno radici la maggior parte degli asiatici-americani. L’incremento di aggressioni degli ultimi mesi sembra riguardare soprattutto americani di origini cinesi, coreane o giapponesi e per questo è stato associato a un crescente sentimento di odio verso la Cina (e in generale l’estremo Oriente) fomentato dalle dichiarazioni di Trump sul coronavirus, definito in più occasioni “China virus”.

Nella strage di Atlanta ci sono almeno quattro vittime di origine coreana secondo le informazioni rilasciate dall’ambasciata della Corea del Sud alla Cnn. Il presunto colpevole è il ventunenne Robert Aaron Long, che è stato arrestato nella serata del 16 marzo nella periferia nordovest di Atlanta, dove si trovavano anche i tre negozi di massaggi in cui sono avvenuti gli omicidi. Le autorità non hanno ancora rilasciato informazioni sulle motivazioni, ma molti giornali americani riconducono l’atto violento al razzismo e a nuovi sentimenti di odio verso gli asiatici.

Escalation di violenza

In un comunicato stampa, l’organizzazione Stop Aapi (Asian Americans and Pacific Islanders) Hate ha affermato che l’incidente dimostra come sia necessario fare di più per proteggere gli asiatici-americani: “Le uccisioni di donne asiatiche-americane oggi ad Atlanta sono una tragedia indicibile: per le famiglie delle vittime prima di tutto, ma anche per la comunità asiatica-americana, che è stata colpita da numerosi attacchi razzisti nel corso dell’anno scorso. Quest’ultima aggressione non farà altro che esacerbare la paura e il dolore che la comunità asiatica-americana continua a sopportare“.

Stop AAPI Hate is proud to announce our latest national report, measuring anti-Asian hate incidents from March 2020-Feb 2021. In the last 12 months, we have tracked 3,795 hate incident reports from APIs in all 50 states and DC. pic.twitter.com/fbKUUdByvj — Stop AAPI Hate (@StopAAPIHate) March 16, 2021

Dal febbraio del 2020 Stop Aapi Hate ha ricevuto 3,795 denunce di aggressioni subite da americani di origine asiatica. Tra le vittime, il 42,2% si identifica come cinese, seguito dal 14,8% che ha affermato di essere coreano, poi vietnamiti e filippini, rispettivamente all’8,5% e 7,9%. Le aggressioni sono sempre più violente. Un anziano di Hong Kong è morto a Oakland, in California, dopo essere stato assalito in strada e un 75enne di San Francisco di origini thailandese è stato ucciso dopo un’aggressione. In entrambi i casi si è trattato di crimini con movente razzista secondo gli investigatori.

Anche il giocatore professionista di basket Jeremy Lin ha detto di essere stato chiamato “coronavirus” sul campo da gioco e per questo l’Nba ha avviato un’indagine. L’aumento esponenziale di episodi violenti contro gli asiatici nell’ultimo anno è stata collegata alle parole dell’ex presidente Trump, che prima di lasciare la Casa Bianca non ha perso occasione di accusare la Cina per la diffusione del Covid-19. Parole che potrebbero aver spinto alcuni suoi seguaci a perpetrare le violenze contro i propri connazionali di origini asiatiche. La relazione fra i messaggi di Donald Trump e le aggressioni è stato sottolineato da molti siti di informazione ed ora l’ex presidente viene accusato di aver incentivato questi attacchi, come capitato per l’assalto del 6 gennaio scorso al Campidoglio. “Mentre aspettiamo che emergano ulteriori dettagli, chiedo a tutti di ricordare che le parole offensive e la retorica hanno conseguenze nella vita reale. Per favore alzati, condanna questa violenza e aiutaci #StopAsianHate”, ha twittato la politica californiana di origini cinesi Judy Chu dopo la strage di Atlanta.

The post Negli Stati Uniti aumentano le violenze contro le persone di origini asiatiche appeared first on Wired.

Fonte: Wired