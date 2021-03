MacBook e tastiere difettose: class action approvata

22 March 2021 – 19:03

Un giudice ha assegnato lo status di class action alle denunce presentate dagli utenti contro Apple per i difetti della Butterfly Keyboard dei MacBook.

The post MacBook e tastiere difettose: class action approvata appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico