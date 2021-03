Le attrazioni più strane del parco Super Nintendo World in Giappone

22 March 2021 – 13:55

(Foto: Super Nintendo World)Con otto mesi di ritardo ha finalmente aperto a Osaka il tanto atteso parco tematico Super Nintendo World presso gli Universal Studios Japan. Il piano originario era di inaugurarlo poco prima delle Olimpiadi di Tokyo 2020 la scorsa estate, ma i piani sono slittati per via della pandemia Covid-19.

Per ora esclusiva degli appassionati locali,il parco costato oltre 400 milioni di euro rispetta inevitabilmente un rigido protocollo di sicurezza tra maschere, controlli di temperatura, distanziamento sociale e gel per le mani. In attesa di poterlo visitare di persona, ecco cinque attrazioni uniche.

La pista in realtà aumentata di Mario Kart



Una delle attrazioni più attese è Koopa’s Challenge, ovvero la pista di Mario Kart nel castello di Bowser indossando i visori in realtà aumentata, cercando di raccogliere le monete virtuali, interagendo con i vari personaggi e lanciando oggetti. Ecco un’anteprima esclusiva.

Rompere i Blocchi ?

(Foto: Super Nintendo World)L’idea alla base di Super Nintendo World è quella di entrare fisicamente in un grande videogame diventandone un personaggio. Un’esperienza immersiva resa ancora più realistica da alcuni elementi come i celebri – Blocchi ? – i cubi col punto interrogativo – da rompere con un balzo per raccogliere monete virtuali.

Indossare una smartband speciale

(Foto: Youtube / はるたかチャンネルJAPAN VR TRAVEL)Tutti questi oggetti e monete che si raccolgono vengono immagazzinati virtualmente all’interno di una smartband che viene consegnata all’ingresso del parco, come se fosse la tasca, lo zaino o l’inventario di un gioco.

Assaggiare cibo stile Nintendo

(Foto: Super Nintendo World)Una costante dei parchi divertimento è quella dei ristoranti con specialità personalizzate e anche al Super Nintendo World non mancano. Tra i vari Kinopio’s Cafe, Pit Stop Popcorn e Yoshi’s Snack Island si possono assaggiare calzoni a forma di guscio di Koopa, piatti vegetariani che sembrano la pianta piranha, popcorn al sapore di fungo o tiramisù a forma di blocco di Super Mario.

Farsi un giro su Yoshi



Proprio come Super Mario, anche i visitatori possono farsi un giro per il parco in sella a un grande Yoshi grazie al trenino – pensato soprattutto per i più piccoli – che è anche una scusa per osservare l’intero parco da una posizione privilegiata.

The post Le attrazioni più strane del parco Super Nintendo World in Giappone appeared first on Wired.

Fonte: Wired