50 ingredienti dei nostri cibi

22 Marzo 2021 – 9:04

Alcuni vengono dalla natura, soprattutto dalle piante o dalle alghe, altri dai laboratori di chimica, e sono detti per questo artificiali. Possono avere nomi semplici e accattivanti, come la curcumina, i caroteni, la spirulina oppure, al contrario, avere una denominazione quasi impronunciabile per i non addetti ai lavori. Sono gli ingredienti che troviamo sulle etichette dei nostri cibi, dei quali proviamo qui a fare una rassegna concentrandoci sui più usati e i più curiosi.

Con uno sguardo particolare sui cosiddetti additivi, le sostanze che aiutano gli alimenti a conservarsi più a lungo, ad avere una consistenza migliore, a risultare più saporiti o, semplicemente, ad apparire più belli. Dagli zuccheri ai lieviti, passando per gli emulsionanti, gli aromatizzanti e le mille sfumature dei coloranti, ecco l’identikit di cinquanta “inquilini” delle nostre dispense e dei nostri frigoriferi.

