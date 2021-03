Twitter: il pulsante Undo solo per gli abbonati?

21 Marzo 2021 – 13:49

Il pulsante Undo di Twitter, quello che concederà alcuni secondi per annullare la pubblicazione dei post, tra le possibili feature dell’abbonamento.

Fonte: Punto Informatico