REvil contro Acer: chiesto un riscatto di 50 milioni

21 March 2021 – 10:30

Acer ha subito un attacco ransomware dal gruppo REvil (forse sfruttando i bug di Exchange) con una richiesta di riscatto pari a 50 milioni di dollari.

