Mozilla e Wikimedia: salviamo la Net Neutrality

21 March 2021 – 9:30

Mozilla, Dropbox, Eventbrite, Reddit, Vimeo e Wikimedia: sono questi i firmatari di una lettera alla FCC per il ripristino della Net Neutrality.

