Cina: le Tesla rimangano fuori dalle aree militari

21 March 2021 – 10:00

Le videocamere presenti sulle auto elettriche di Tesla sono ritenute un potenziale pericolo per la sicurezza dei siti militari cinesi e non solo.

The post Cina: le Tesla rimangano fuori dalle aree militari appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico