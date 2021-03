“Risarcire gli utenti colpiti dai disservizi di WhatsApp e Instagram”: il Codacons contro Facebook

20 Marzo 2021 – 17:29

Ieri i social network e in particolare i servizi di messaggistica di Zuckerberg sono rimasti offline per circa un'ora. Oggi il Codacons ha chiesto all'azienda di risarcire gli utenti a causa dell'impatto che un disservizio del genere (in pieno smart working, peraltro) può avere sui lavoratori italiani.



Ieri i social network e in particolare i servizi di messaggistica di Zuckerberg sono rimasti offline per circa un’ora. Oggi il Codacons ha chiesto all’azienda di risarcire gli utenti a causa dell’impatto che un disservizio del genere (in pieno smart working, peraltro) può avere sui lavoratori italiani.

Fonte: Fanpage Tech