Impianto retinico può ridare la vista ai non vedenti

20 March 2021 – 12:00

Un team di ingegneri della EPFL ha realizzato un impianto retinico con 10.500 elettrodi che potrebbe essere dare una vista artificiale ai non vedenti.

