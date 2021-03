Hack Exchange, Microsoft aggiorna Defender Antivirus

20 March 2021 – 13:30

Microsoft ha rilasciato le patch che risolvono le quattro vulnerabilità zero-day scoperte in Exchange Server all’inizio del mese. Chi non ha ancora provveduto alla loro installazione può utilizzare il Mitigation Tool oppure effettuare una scansione con la versione più recente di Defender Antivirus. Protezione temporanea con Defender Antivirus Dopo aver atteso troppo per la distribuzione […]

Fonte: Punto Informatico