DyRET è il robot a quattro zampe che cambia forma

20 March 2021 – 10:00

L’automa è in grado di adattare la propria forma in base alle caratteristiche che definiscono l’ambiente da affrontare: il progetto dalla Norvegia.

Fonte: Punto Informatico