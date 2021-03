Alcuni utenti stanno usando TikTok come un’app di incontri

20 March 2021 – 13:01

L'app di condivisione video viene utilizzata per lanciare dei videomessaggi agli altri utenti. In questi speciali tiktok i protagonisti si descrivono cercando di mettere in luce le proprie caratteristiche migliori e spiegando cosa cercano nell'eventuale partner: in un caso, a febbraio, due utenti entrati in contatto in questo modo si sono sposati.



Fonte: Fanpage Tech