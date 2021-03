Zuckerberg cambia idea sulla privacy di iOS 14.5

19 March 2021 – 10:45

Dopo aver criticato la funzionalità App Tracking Transparency, Zuckerberg ha dichiarato che la novità potrebbe essere vantaggiosa per Facebook.

