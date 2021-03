WhatsApp, Messenger e Instagram down: le app non funzionano in tutta Italia

19 March 2021 – 18:34

Le app WhatsApp, Instagram Messenger sono down e non funzionano in tutta Italia.Continua a leggere



Le app WhatsApp, Instagram Messenger sono down e non funzionano in tutta Italia.

Continua a leggere Le app WhatsApp, Instagram Messenger sono down e non funzionano in tutta Italia.

Fonte: Fanpage Tech