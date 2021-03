Voleva infiltrarsi Tesla: si proclama colpevole

19 March 2021 – 10:29

Un gruppo di cybercriminali ha tentato di infiltrarsi in Tesla con un ransomware corrompendo un dipendente, ma la cosa non è andata a buon fine.

The post Voleva infiltrarsi Tesla: si proclama colpevole appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico