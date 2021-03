Visore MR di Apple con tracciamento degli occhi?

19 March 2021 – 16:32

Secondo un noto analista, Apple realizzerà un visore per la realtà mista con schermi micro-OLED e un avanzato sistema di tracciamento degli occhi.

Fonte: Punto Informatico