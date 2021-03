Twitter sta chiedendo ai suoi utenti come comportarsi coi profili dei politici

(foto: Jaap Arriens/NurPhoto)Dopo la decisione di confermare l’allontanamento definitivo di Donald Trump dalla piattaforma, Twitter ha voluto chiedere ai propri utenti dei consigli su come moderare in futuro i contenuti postati da politici e i leader mondiali. No diversamente da come sta facendo anche Facebook, il cui consiglio di supervisione deve ancora decidere il da farsi con il profilo dell’ex presidente statunitense, anche Twitter si è interrogata se le sue attuali regole fossero adatte a moderare correttamente le figure politiche.

Su Twitter, infatti, i politici godono di alcuni privilegi che le persone comuni non hanno: ad esempio, se un politico scrive un tweet offensivo insultando un’altra persona, il messaggio non viene cancellato ma semplicemente etichettato, con un avviso che informa che il post in questione viola le regole della piattaforma. Lo stesso vale per molte altre tipologie di tweet, come quelli disinformanti, che se pubblicati da politici ricevono un semplice disclaimer; se invece sono postati da utenti comuni vengono immediatamente cancellati e l’utente in questione rischia la sospensione dell’account.

In un post sul suo blog Twitter ha annunciato che tra il 19 marzo e il 12 aprile terrà un sondaggio aperto ai suoi utenti per raccogliere informazioni su come il quadro di contenuti politici è visto da chi utilizza il social network. Il questionario sarà disponibile in 14 lingue per garantire una maggior copertura globale, ma non ci sarà l’italiano: i nostri connazionali dovranno compilare il questionario usando la loro seconda lingua parlata, nel caso.

Oltre a raccogliere il parere degli utenti, Twitter ha contattato anche esperti di diritti umani, accademici e organizzazioni della società civile in tutto il mondo per avere più pareri sull’argomento al fine di stabilire regole più solide e più chiare per il futuro della piattaforma, nella speranza che questo possa contribuire a migliorare la qualità delle conversazioni pubbliche sul portale.

