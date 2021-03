Offerta Mini PC: CPU Intel e 8/128 GB a 143 euro

19 March 2021 – 10:03

Un Mini PC con processore Intel, 8 GB di RAM, supporto a due monitor e sistema Windows 10 Pro: l’occasione di oggi su Amazon è ACEPC T11 Plus.

Fonte: Punto Informatico