Mini PC Intel 4 core 6/120GB dual monitor in offerta

19 March 2021 – 18:17

Torna in offerta su Amazon uno dei mini PC più apprezzati dell’ultimo periodo per il rapporto qualità/prezzo: l’ACEPC AK3 con CPU Intel quad-core.

The post Mini PC Intel 4 core 6/120GB dual monitor in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico