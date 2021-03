Lo stretto di Gibilterra visto dallo spazio

19 March 2021 – 11:27

L’ultima immagine delle sonde Sentinel dell’Esa ci racconta il luogo dove il punto più a sud della Spagna e quello più a nord dell’Africa sembrano quasi toccarsi: lo stretto di Gibilterra.

Passaggio obbligato di tutte le navi che passano dal mar Mediterraneo all’oceano Atlantico, alcune delle quali visibili dallo spazio, lo stretto appare come una distesa scurissima, le acque appunto, incastonata in territori di un bel rosso brillante: un colore falsato, dovuto alla particolare banda utilizzata dai satelliti utile a rivelare la copertura delle specie vegetali. In particolare, laddove il rosso si fa più intenso, dobbiamo immaginare la vegetazione più fitta.

Scopri le città e le altre curiosità sulla geografia di questo luogo così affascinante nel video qui sopra, pubblicato dall’Agenzia spaziale europea.

(Credit video: Esa)

