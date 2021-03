L’impero di Zuckerberg è down: perché Instagram e WhatsApp non funzionano

19 March 2021 – 19:18

L’intera corazzata di messaggistica di Mark Zuckerberg non funziona in tutto il mondo. Da diversi minuti le app di messaggistica più utilizzate (più Instagram, che integra i suoi DM) risultano inutilizzabili. Si tratta di una problematica estremamente estesa la cui origine non è chiara. Ma possiamo farci delle idee.Continua a leggere



L’intera corazzata di messaggistica di Mark Zuckerberg non funziona in tutto il mondo. Da diversi minuti le

Continua a leggere L’intera corazzata di messaggistica di Mark Zuckerberg non funziona in tutto il mondo. Da diversi minuti le app di messaggistica più utilizzate (più Instagram, che integra i suoi DM) risultano inutilizzabili. Si tratta di una problematica estremamente estesa la cui origine non è chiara. Ma possiamo farci delle idee.

Fonte: Fanpage Tech