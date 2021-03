Lasciare troppo tempo lo smartphone ai bambini potrebbe causare problemi di comportamento: lo studio

19 March 2021 – 16:55

L’ultimo allarme arriva dalla Finlandia, dove una ricerca del Finnish Institute for Health and Welfare di Helsinki ha affermato che lasciare i bambini in età prescolare davanti agli schermi per più di un’ora al giorno potrebbe avere effetti sullo sviluppo delle loro capacità di socializzazione.Continua a leggere



