La sedia da gaming con katana incorporata

19 March 2021 – 17:31

(Foto: Lenovo)Forse il primo particolare che salta all’occhio non appena si osserva l’ultima specialissima sedia da gaming di Lenovo è la colorazione che riprende un personaggio del celebre manga Demon Slayer, ma basta soffermarsi sul poggia gomiti sinistro per scoprire l’inaspettata presenza di una katana.

È Giyu Tomioka la figura della storia al centro dell’omaggio di Lenovo alla serie Demon Slayer. Tra i personaggi più amati del manga pur non essendone protagonista, questo giovane e potentissimo ammazzademoni veste di una speciale divisa metà porpora e metà con una fantasia giallo-verde. La sedia da gaming in edizione limitata messa a punto da Lenovo riprende le stesse sfumature sulla seduta, ma non si ferma ai colori.

Va infatti ad applicare al bracciolo di sinistra una replica della katana Nichirin – letteralmente, Spada del Sole – la cui lama cambia colore a seconda di chi la possiede e che si presenta in blu nel caso di Giyu. Dalle immagini sembra che si sia rispettata lo stile originale della katana di Giyu, con l’impugnatura esagonale con dettagli in bronzo e bordo porpora, mentre non è chiaro se sul lato ci sia la scritta traducibile come “Distruttore di demoni”.

(Foto: Lenovo)Quel che è certo è che la spada non possa essere sguainata, ma sia soltanto di figura e probabilmente è meglio così visto che potrebbe risultare assai pericolosa in caso di veemente attacco di rabbia dopo aver perso una partita o essere morto malamente in un qualsiasi videogame (chiedere a Snoop Dogg).

Come fare per assicurarsi una di queste sedie speciali di Lenovo? Impresa pressoché impossibile: ne saranno prodotte solo cinque che finiranno sorteggiate per un concorso limitato al solo Giappone. Sarà più che prevedibile che diventeranno un richiesto oggetto da collezione.

A proposito di Demon Slayer, è atteso a breve il nuovo videogioco descritto come “demon-slaying battle action” sviluppato da CyberConnect2, lo stesso studio che si era occupato già della serie dedicata a Naruto.

The post La sedia da gaming con katana incorporata appeared first on Wired.

Fonte: Wired