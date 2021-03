La Cina ha bloccato l’app di messaggistica cifrata Signal

19 Marzo 2021 – 18:14

Signal è stato bloccato in Cina (immagine: Wired)Gli utenti cinesi di Signal, l’app di messaggistica crittografata, hanno segnalato che l’applicazione ha smesso di funzionare nel loro paese. A partire dalla mattina del 16 marzo numerosi utenti si sono visti obbligati a ricorrere all’utilizzo di reti virtuali private (Vpn) per poter usufruire della piattaforma di messaggistica, aggirando in questo modo il Great Firewall cinese, il sistema utilizzato dal governo di Pechino per controllare e censurare i siti web, i servizi internet e le app ritenute ostili.

Signal era una delle poche applicazioni di messaggistica straniere che ancora funzionavano in Cina, consentendo ai suoi utenti di scambiarsi messaggi crittografati e sicuri. Gli sforzi di Pechino per plasmare l’opinione pubblica e limitare i discorsi dissidenti però sembrano non aver lasciato scampo nemmeno a questo ultimo residuo di libertà di espressione online.

Della lunga lista dei servizi bloccati fanno parte oramai da diversi anni anche Facebook, Google, Twitter e, da febbraio, anche il neonato social network vocale Clubhouse.

Fino a qualche giorno fa Signal era stata scaricata oltre 510mila volte dagli utenti cinesi sull’App store di Apple (essendo Google vietato sul territorio cinese, Google Play non ha dati relativi ai download dell’app per gli utenti Android, e gli store alternativi non elencavano l’app di messaggistica a causa della legge sulla censura in vigore nel paese).

Riporta The Guardian che Zhao Lijian, un portavoce del ministero degli Affari esteri cinese, martedì ha detto in una conferenza stampa quotidiana di non essere “a conoscenza della situazione” del blocco di Signal in Cina. “Quello che posso dire è che, in linea di principio, internet in Cina è aperto e il governo cinese gestisce gli affari relativi a Internet secondo la legge e i regolamenti”, ha poi aggiunto Zhao.

Signal di recente è diventata molto popolare in tutto il mondo grazie al cambiamento dei termini d’uso di WhatsApp e a un tweet di Elon Musk che invitava i suoi follower a utilizzare Signal.

https://twitter.com/elonmusk/status/1347165127036977153

In Cina, con il silenziamento di Signal, WeChat continua a farla da padrone contando oltre un miliardo di utenti e viene quotidianamente utilizzata anche per gestire i servizi di pagamento. I messaggi su WeChat sono crittografati solo tra i suoi server e i dispositivi degli utenti: questo, in teoria, potrebbe consentire a Tencent, la società madre di WeChat, di avere libero accesso ai dati e alle conversazioni degli utenti, qualora il governo di Pechino lo richiedesse.

