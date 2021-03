Instagram, WhatsApp e Messenger sono stati in down

19 March 2021 – 19:04

Dalle ore 18 del 19 marzo, per circa un’ora, diversi utenti hanno segnalato il down simultaneo di Instagram, WhatsApp e Messenger: l’app di messaggistica, il social network delle foto e gli ex messaggi di Facebook sono stati inutilizzabili su tutto il territorio nazionale italiano, come testimoniano le migliaia di segnalazioni giunte al sito web specializzato Downdetector.

Tutti e tre i servizi di Facebook hanno sperimentato malfunzionamenti, con un accesso limitato segnalato dai riconoscibili messaggi di errore “Connessione…” (su WhatsApp) e “Impossibile caricare l’attività”, con annessa impossibilità di accedere al feed personale, su Instagram. L’applicazione della casa madre Facebook risultava invece colpita nella sua appendice di messaggistica Messenger, dove durante il down era impossibile inviare un messaggio o un file ai propri contatti di Facebook.

Il down di Instagram, WhatsApp e Messenger ha colpito anche il resto d’Europa, con segnalazioni anche in Svizzera, Francia, Germania e nord Europa ma è rientrato poco dopo le 19, quando i tre servizi hanno ripreso a funzionare normalmente.

Fonte: Wired