Instagram sta lavorando a una versione del social per bambini

19 March 2021 – 10:21

Secondo le dichiarazioni rilasciate da portavoce dell'azienda, l'obbiettivo dell'iniziativa è ideare un nuovo modo di visitare Instagram pensato per i bambini e nel quale i genitori abbiano un controllo più granulare sulle attività dei figli. Nel frattempo, gli sviluppatori stanno pensando a come tenere lontani i giovanissimi dall'app così com'è in questo momento.



Secondo le dichiarazioni rilasciate da portavoce dell'azienda, l'obbiettivo dell'iniziativa è ideare un nuovo modo di visitare Instagram pensato per i bambini e nel quale i genitori abbiano un controllo più granulare sulle attività dei figli. Nel frattempo, gli sviluppatori stanno pensando a come tenere lontani i giovanissimi dall' app così com'è in questo momento.

Fonte: Fanpage Tech