Il ritorno di Space Invaders in realtà aumentata

19 March 2021 – 11:41

(Foto: Square Enix / Taito)Space Invaders è uno dei videogiochi più iconici e celebri di tutti i tempi ed è pronto a ritornare con una nuova veste in realtà aumentata per miscelare il mondo virtuale con quello reale in modo tutto nuovo. Il progetto è frutto di una collaborazione tra le due società videoludiche Square Enix Montréal e Taito.

Era stata proprio la nipponica Taito a produrre nel 1978 l’idea dello sviluppatore Tomohiro Nishikado di un gioco arcade dalla dinamica semplice e avvincente. In Space Invaders si deve difendere la Terra dall’invasione aliena muovendo un cannone per disintegrare le navicelle che si apprestano a sbarcare scendendo a zig zag. Le ondate si susseguono sempre più veloci e si avranno sempre meno protezioni. Il gioco ha segnato un’era ed è ancora oggi molto popolare come dimostrato da film, accessori e progetti artistici piuttosto originali.



Quarantatré anni dopo il debutto, Space Invaders è pronto al salto grazie alla realtà aumentata. Non ci sono ancora dettagli completi e definitivi, ma dal video di trailer qui sopra si può intuire che il nuovo titolo avrà una serie di modalità in cui si dovrà interagire con l’ambiente circostante per una serie di mini giochi ispirati al gameplay originario. Un po’ come avvenuto nella transizione in Ar della saga Pokémon con Pokémon Go oppure con Minecraft Earth.

Space Invaders in realtà aumentata sarà giocabile da dispositivi mobile come smartphone Android e iPhone, si dovrà attivare il gps per localizzarsi e i sensori a bordo (fotocamera e accelerometro) comprenderanno orientamento e applicheranno sul display uno strato arricchito alla realtà. È verosimile immaginare che la difesa della Terra dagli alieni richiederà un bel po’ di movimento da parte dell’utente per distruggere le navicelle.

Non c’è ancora una data precisa d’uscita né un eventuale prezzo (potrebbe essere gratis), la speranza è che al debutto ci sarà la possibilità di poter giocare in outdoor vista la situazione ancora delicata in tutto il mondo ancora alle prese con l’emergenza Covid-19. Nel frattempo, sul sito ufficiale del gioco è possibile pre-registrarsi per candidarsi come tester.



