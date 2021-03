Il reddito universale di base ha favorito l’occupazione in una città della California

19 March 2021 – 11:32

Lavoro al computer (Pixabay)“Il reddito universale di base incoraggia le persone a essere più produttive a livello economico”. È l’esito di un esperimento condotto negli ultimi due anni dal comune di Stockton, 300mila abitanti in California. Il caso ha attirato l’attenzione del World economic forum, che ne riporta il risultato “apparentemente controintuitivo”. Nella città a circa 150 chilometri da San Francisco, 125 persone hanno ricevuto dal 2019 assegni mensili da 500 dollari che, oltre a una maggiore stabilità e serenità, hanno creato maggiori opportunità di formazione e impiego. Se gli occupati a tempo pieno all’inizio dell’esperimento erano tra loro solo il 28%, alla fine la quota è salita al 40%, mentre in un gruppo di controllo tale percentuale era salita solo del 5%. Ma non è l’unico dato di rilievo.

La Stockton economic empowerment demonstration (Seed, in inglese “seme”) è l’organismo che ha gestito l’esperimento, registrando in modo anonimo le scelte di spesa dei percettori del reddito di base universale (universal basic income, Ubi), maggiorenni e residenti in quartieri dal reddito medio non superiore a 46mila dollari. Ne è emerso che il maggior capitolo di spesa è stato il cibo (poco più di un terzo), seguito da acquisti non alimentari in supermercati, grandi magazzini e outlet all’ingrosso (un quinto circa). Un’altra grande parte è stata assorbita da costi di trasporto e servizi. Meno dell’1% è stato impiegato per alcol e tabacco.

Il reddito universale di base ha notoriamente diversi detrattori. Il Centro per la giustizia sociale nel Regno Unito l’ha definito per esempio “una falsa speranza”, ma l’ex sindaco di Stockton, Michael Tubbs, non sarebbe d’accordo: “La povertà è il problema maggiore. Tutto ciò di cui ci occupiamo deriva da lì. Molte persone lavorano tantissimo, ma se nella vita accade qualcosa, poi non c’è fondo”. Seed ha registrato meno depressione e ansia tra le persone coinvolte nel progetto, le cui condizioni fisico-mentali sono migliorate grazie al fatto che le famiglie non erano più esposte alle oscillazioni di magri guadagni, magari messi a repentaglio da spese impreviste.

Inoltre, il reddito universale di base ha potuto permettere in diversi casi di investire tempo in formazione e di lasciare posti di lavoro sottopagati e senza prospettive, per costruirsi un futuro migliore. Un sistema simile è attualmente sperimentato anche in Corea del Sud. Nella provincia di Gyeonggi, intorno alla capitale Seul, i beneficiari ricevono un buono trimestrale di 220 dollari, spendibile entro una certa data solo presso le attività commerciali o di servizi della zona che aderiscono al progetto, alimentando così l’economia regionale attraverso una sorta di valuta locale.

