Il primo poster della serie Loki, che debutta a giugno

19 March 2021 – 11:30

Dopo il successo di WandaVision e l’atteso debutto, proprio in queste ore, della nuova produzione The Falcon and the Winter Soldier, continua spedito il progetto di ampliare il Marvel Cinematic Universe con un’infilata di serie in arrivo su Disney+. Compresa Loki, che – oggi è ufficiale – sarà disponibile in streaming dall’11 giugno. Ad accompagnare lo svelamento della data c’è il poster ufficiale che mostra il protagonista Tom Hiddleston nei panni di un carcerato speciale, anche se sappiamo bene che la sua detenzione non può durare a lungo e che il Dio degli inganni, ambiguo fratello dell’eroico Thor, avrà in serbo parecchie sorprese.

L’ultima volta che l’avevamo visto sullo schermo era in Avengers: Endgame, dove Iron Man e Ant-Man falliscono nel tentativo di viaggiare nel tempo e recuperare il Tesseract, che invece viene rubato dallo stesso Loki sfuggendo così al suo destino (ovvero la morte per mano di Thanos vista in Avengers: Infinity War). In questa linea temporale alternativa, dunque, il nostro antieroe è vivo e vegeto e salta da un’epoca all’altra portandosi dietro la sua solita confusione. Nella serie, però, lo vedremo per un po’ sotto la custodia della Time Variance Authority, un’organizzazione che si occupa proprio di salti temporali.

Fanno parte del cast della produzione, diretta da Kate Herron e scritta da Michael Waldron (Rick and Morty), anche Owen Wilson (nei panni di Mobius M. Mobius, membro della Authority), Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Con tutta probabilità gli eventi dei sei episodi avranno conseguenze concrete sulla trama di Doctor Stranger and the Multiverse of Madness, che vedremo nel 2022, mentre è già stato annunciato che Loki avrà una seconda stagione.

