HUB USB-C Thunderbolt 3 triplo monitor in offerta

19 March 2021 – 18:39

Amazon propone in sconto un ottimo HUB USB Type-C compatibile con protocollo Thunderbolt 3 ideale per chi lavora in mobilità da PC o MacBook.

The post HUB USB-C Thunderbolt 3 triplo monitor in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico