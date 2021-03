Gli Stati europei firmano un patto per raddoppiare gli unicorni entro il 2030

19 Marzo 2021 – 18:04

UnicornoUno degli obiettivi al 2030 della Commissione europea è raddoppiare il numero di unicorni del vecchio continente, ossia quello di startup valutate almeno un miliardo di dollari. E per farlo Bruxells intende semplificare le regole per avviare un’impresa innovativa e accedere al credito. Sono queste, in sintesi, le basi di una delle tre dichiarazioni firmate al Digital day 2021 della Commissione europea. Un impegno sottoscritto da 24 Paesi europei, tra cui Italia, Francia e Germania, più l’Islanda. Gli obiettivi consistono nello stabilire un standard comune per le startup; creare ambienti favorevoli all’imprenditoria; copiare e condividere le migliori pratiche; avviare entro l’anno lo Startup Nations’ Hub, per raccogliere dati utili alle politiche di sostegno alle imprese innovative.

Per Not Optional, campagna lanciata da Index Ventures a favore delle startup e sostenuta da BlaBlaCar, Klarna, Stripe, Trustpilot, Wise, Accel, Balderton Capital, Atomico, Seedcamp e Partech, questa dichiarazione di intenti, come scritto in una lettera è importante ma non sufficiente. Per i sostenitori occorre che la Commissione insista con i governi perché creino regole più attente ai bisogni delle startup, in particolare per sostenere i programmi di stock option a favore dei dipendenti con forme di esenzioni, uno strumento su cui fanno affidamento molte imprese innovative della Silicon Valley. D’altronde, secondo un’analisi di McKinsey, in Europa ha casa il 36% delle startup mondiali ma solo il 14% degli unicorni.

Il verde e il blu

Oltre alla dichiarazione sulle startup, 24 paesi dell’Unione più Norvegia e Islanda hanno siglato un impegno per la trasformazione digitale e verde. Tra gli obiettivi: creare un gemello digitale della Terra per monitorare gli effetti del cambiamento climatico; sostenere l’efficienza energetica attraverso sistemi di intelligenza artificiale; finanziare la mobilità verde; usare passaporti digitali per tracciare la sostenibilità di un prodotto importato; sviluppare tecnologie a basso impatto enegetico. Una dichiarazione parallela è stata siglata da un’alleanza di 26 aziende, tra cui Vodafone, Ericsson, Aruba, Ibm, Microsoft, Nokia.

Infine 25 Stati dell’Unione, più le solite Norvegia e Islanda, hanno siglato un patto per la connettività a livello globale. Tre i principali obiettivi: sostenere accordi internazionali per connettere aree del pianeta, offrire spazio per l’archiviazione anche a Paesi alleati extra-Ue e sviluppare i cavi sottomarini e le comunicazioni satellitari. In particolare l’Europa vuole giocare un ruolo da protagonista nell’offrire connettività in Africa, Asia e America latina. Insieme alla Commissione sarà lanciato anche un programma ad hoc per l’internet dello spazio. Nei prossimi mesi proprio un cavo sottomarino, Ellalink , cofinanziato dall’Unione europea, sarà attivato per rafforzare lo scambio di dati tra il vecchio continente e il Sud America.

