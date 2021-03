Autostrade lancia una startup per investire in nuove tecnologie

19 Marzo 2021 – 15:34

Foto: MovyonDa “laboratorio tecnologico” di Autostrade per l’Italia a marchio da 200 milioni di fatturato nel 2024, aperto al mercato internazionale e capace di investire 100 milioni di euro in innovazione. Nasce Movyon, il nuovo operatore tecnologico evoluzione di Autostrade Tech che punta a offrire soluzioni per la mobilità che siano sostenibili e altamente innovative per milioni di automobilisti. “Movyon è un tassello fondamentale dell’attuazione del nuovo piano industriale di Autostrade per l’Italia”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi), Roberto Tomasi.

“Le tecnologie e le soluzioni di Movyon – ha detto il top manager di Aspi – consentiranno di attuare servizi innovativi di mobilità che miglioreranno l’esperienza di viaggio di diversi milioni di persone, in autostrada come in città. Lavoreremo per dare un contributo importante alle nuove forme di mobilità verso cui il Paese si sta orientando con decisione”.

Che cosa è Movyon

Movyon sarà un vero polo tecnologico dedicato alle infrastrutture della mobilità, che permetterà anche lo sviluppo di soluzioni digitali per l’analisi dei flussi di traffico e consentirà la gestione di piattaforme hardware per il monitoraggio delle opere infrastrutturali.

A tenere le redini della nuova società del gruppo sarà Lorenzo Rossi, fino ad ora alla guida di Autostrade Tech. “La nostra tecnologia è messa a punto nel laboratorio a cielo aperto più vasto d’Europa: i 3.000 chilometri della rete di Autostrade per l’Italia”, ha detto il manager che ha sottolineato come già oggi Aspi gestisca oltre 1 miliardo di transazioni all’anno e possa contare su 4mila telecamere piazzate su tutta la rete.

A differenza del recente passato, però, la società si occuperà di mobilità anche al di fuori della rete autostradale e si aprirà alle università, agli incubatori e alle startup per sviluppare soluzioni d’avanguardia in un’ottica di open innovation e co-creation. “Continueremo a innovare, immaginando come le nuove tecnologie renderanno più semplice la mobilità, in tutte le sue forme”, ha sottolineato Rossi.

Entro giugno pedaggi rimborsati per le code

Molti i progetti pronti a partire. Entro giugno 2021, ha assicurato Rossi, scatterà la piattaforma che consente l’introduzione della tariffazione dinamica sulle tratte autostradali. Il nuovo sistema sarà in grado di analizzare in tempo reale i tempi di percorrenza delle tratte e permetterà l’erogazione dei rimborsi sul pedaggio per le eventuali ore perse in coda, quando ritardi e incolonnamenti saranno dovuti ai lavori in corso per la manutenzione delle strade. “Il sistema – ha detto Rossi – consentirà di misurare automaticamente questo ritardo e di quantificare il rimborso” già al casello.

Movyon lavora anche sul monitoraggio interattivo dei mezzi pesanti e scommette su telecamere ad alta definizione, droni, laser e intelligenza artificiale per il controllo di ponti e viadotti. Tra aprile e settembre 2021, ha detto Rossi, “in Liguria sarà completata la scansione 3D di oltre 130 ponti e viadotti, attraverso l’impiego di droni equipaggiati con tecnologia laser e telecamere ad alta definizione, che permettono di creare un ‘digital twin’ dell’infrastruttura” che con l’ausilio dell’intelligenza artificiale permetteranno “il riconoscimento automatico dei difetti”.

Nel futuro non c’è solo la rete autostradale. Il piano industriale di Movyon al 2024 prevede di fornire servizi dedicati alla mobilità urbana, monitorando le infrastrutture metropolitane; regolamentando l’accesso ai centri urbani da parte di mezzi ingombranti, come gli autobus turistici; snellendo i flussi attraverso l’ottimizzazione dei processi di gestione dei servizi nelle grandi città italiane.

“Le nuove tecnologie – viene rilevato – consentiranno alle amministrazioni locali di prevedere la formazione di code ai semafori e di zone congestionate, oppure automobili in doppia fila” o anche il riempimento dei cassonetti. “Tutto questo – ha sottolineato Rossi – tramite un’unica sala di controllo centralizzata”, in grado di dialogare con istituzioni e cittadini per dare informazioni pur solo sulla presenza di posti liberi per il parcheggio o sui livello di inquinamento presente nell’aria.

