Vaccini Covid, Moderna comincia a i trial clinici sui bambini

18 Marzo 2021 – 9:05

(foto: Esi Grünhagen via Pixabay)Per ora la vaccinazione anti Covid riguarda soltanto adulti e giovani con più di 18 anni – o di 16 anni nel caso del vaccino di Pfizer-BioNTech. Le ragioni sono semplici: finora i vaccini sperimentati e approvati non sono stati testati su bambini e ragazzi. Ma adesso le cose iniziano a cambiare: dopo il recente avvio da parte della casa farmaceutica Moderna del trial clinico su adolescenti dai 12 ai 17 anni, ora la stessa azienda ha reso nota la partenza di un altro studio di fase 2-3 (gli ultimi stadi della sperimentazione), in collaborazione con i centri Niaid del National Institutes of Health statunitense, su bambini statunitensi e canadesi dai 6 mesi agli 11 anni. Saranno 6.750 in tutto: attualmente i ricercatori stanno coinvolgendo le famiglie e Moderna ha appena annunciato che i primi partecipanti hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19. Ecco come funzionerà lo studio clinico, chiamato KidCove (qui il trial ufficiale). Per altre informazioni Moderna rimanda alla pagina relativa.

Come nascono i vaccini per i bambini

Anche i piccolissimi e i piccoli prenderanno parte ad un trial clinico pediatrico per la valutazione di sicurezza ed efficacia del vaccino a mRna sviluppato da Moderna contro il coronavirus, chiamato mRna-1273, già ampiamente impiegato negli Usa e in Europa (inclusa l’Italia). Non è una novità che riguarda specificamente questo prodotto: tutti i farmaci e vaccini per bambini sono oggetto di sperimentazioni sulla popolazione pediatrica.

Come funzionerà lo studio su bebè e bambini

Negli Stati Uniti sono già state somministrate 53 milioni di dosi del vaccino a mRna di Moderna. “Siamo incoraggiati dalle analisi preliminari sul trial di fase 3 Cove su adulti con più di 18 anni sul vaccino mRna-1273”, scrive l’azienda, “e questo studio pediatrico ci aiuterà a valutare sicurezza e immunogenicità di questo vaccino anti Covid-19”. Lo studio sarà condotto dalla farmaceutica in collaborazione con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) del Nih e del Biomedical Advanced Research and Development Authority (Barda) del dipartimento della Salute e dei Servizi umani negli Usa.

Ovviamente rispetto alla dose e alle modalità di somministrazione negli adulti, nel trial si bebè e bambini ci sono delle variazioni. Il trial clinico è composto da due parti in cui i partecipanti, divisi in due gruppi, riceveranno il vaccino o un placebo. Nella prima parte del trial i bambini dai 2 agli 11 anni riceveranno un primo dosaggio pari a 50 o 100 microgrammi, mentre bimbi dai 6 mesi ai 2 anni un dosaggio pari a 25, 50 o 100 microgrammi. La seconda dose viene somministrata, come per gli adulti, a distanza di 4 settimane dalla prima. Un’analisi interna indicherà qual è il dosaggio ideale da utilizzare nella seconda parte dello studio, dedicata all’osservazione nel gruppo di controllo (in doppio cieco, ovvero sia i partecipanti sia gli specialisti che somministrano il vaccino o il placebo non sanno se la persona sta ricevendo l’uno o l’altro). Tutti i volontari saranno seguiti per 12 mesi dopo la seconda dose. Verranno valutate sicurezza, tollerabilità ed efficacia del vaccino nei più piccoli.

