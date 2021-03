Questo streamer di Twitch è in diretta da giorni: gli utenti possono allungarla all’infinito

18 March 2021 – 17:04

Con questo stratagemma lo streamer Ludwig Ahgren si è assicurato notti insonni per i giorni a venire, ma è anche diventato improvvisamente il personaggio più seguito di tutta la piattaforma. Da domenica 14 marzo le trasmissioni non sono ancora terminate, ma a causa dell'intervento degli utenti il conto alla rovescia per il termine della live continua a salire anziché scendere.



Fonte: Fanpage Tech