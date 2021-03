Piaggio Fast Forward investe nei robot in grado di seguire le persone

18 March 2021 – 14:35

Un robot collaborativo capace di seguire una persona in modo autonomo, senza essere guidato da remoto con un joystick, né seguendo percorsi mappati e prestabiliti: è stato sperimentato per due mesi in uno studio di fattibilità in Colorado, protagonista l’applicazione di “inseguimento intelligente” elaborata da Piaggio Fast Forward. Così si chiama la tecnologia della società con sede a Boston del gruppo Piaggio, che ha integrato il modulo proprietario di “smart following” (Smf) Pff-tag all’interno del robot Spot di Boston Dynamics, equipaggiato con un harware di scansione laser della società Trimble per il posizionamento o di sistema Gnss satellitare globale di navigazione. Il test ha segnato così l’inizio della collaborazione di Piaggio Fast Forward (Pff) con la stessa Trimble, società quotata al Nasdaq, che ha ospitato le operazioni con il robot, il cui aspetto ricorda le fattezze di un segugio.

Un operatore “inseguito” da Spot (foto Pff)Pff aveva già implementato il modulo proprietario Smf all’interno del suo device “gita”, capace di muoversi in ambienti affollati grazie a sensori di visione e di trasportare un carico fino a 18 chilogrammi per quasi quattro ore o 32 chilometri a piedi con un’unica carica. Ora, la partnership con Trimble permetterà di sviluppare robot e macchinari per applicazioni industriali in grado di seguire il personale in ambito edile, agricolo, logistico e minerario, magari per il trasporto di merci o utensili. Basterà premere un pulsante per attivare una matrice di sensori integrata che si associa all’operatore che controlla Spot o un diverso automa, in ambienti dinamici.

Le applicazioni di inseguimento intelligente sono il nucleo del know-how di Pff, sin dal 2015, data di nascita della società. Lo sviluppo di tale tecnologia si basa sulla ricerca e l’osservazione del modo in cui le persone si spostano nello spazio fisico, per progettare comportamenti che “capiscono” gli esseri umani. “La maggior parte dei produttori di robotica vede il mondo come una corsa a ostacoli”, spiega Greg Lynn, amministratore delegato di Pff: “Per Pff le persone sono l’elemento centrale, non ostacoli, e questa filosofia è alla base delle nostre ricerche sul movimento fisico degli esseri umani e dei robot nello spazio tridimensionale”.

Il robot Spot equipaggiato con PFFtag e Trimble (foto Pff)“Credo che la tecnologia e la robotica, se messe al servizio delle persone, possano svolgere un ruolo importante nel rivoluzionare la mobilità individuale e nel ridefinire gli ambienti di lavoro e urbani, rendendoli più sostenibili e a misura d’uomo, contribuendo ad un futuro migliore”, chiosa Michele Colaninno, fondatore e presidente di Pff.

