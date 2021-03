Nazisti, suprematisti e cospirazionisti contro il 5G

18 March 2021 – 14:57

Registrate negli USA azioni contro le infrastrutture delle telecomunicazioni ritenute dalle autorità legate a gruppi dell’estrema destra statunitense.

The post Nazisti, suprematisti e cospirazionisti contro il 5G appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico