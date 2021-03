Monitor gaming MSI con Carta del Docente in offerta

18 March 2021 – 18:46

Amazon propone in sconto un monitor di MSI già economico, acquistabile con Carta del Docente, che a questo prezzo non teme rivali: l’MSI Optix G241VC.

The post Monitor gaming MSI con Carta del Docente in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico