Il nuovo volume di Wired è in edicola e parla di salute

18 Marzo 2021 – 9:04

Eccoci puntuali all’appuntamento in edicola con il nostro bookazine trimestrale, che nel suo numero primaverile è dedicato alla salute, con un’inedita Health Edition intitolata L’altro vaccino.

Perché, anche se nell’ultimo anno il coronavirus e la pandemia hanno catalizzato l’attenzione mediatica, economica e politica, la ricerca non si è fermata. Nei laboratori di tutto il mondo le aziende farmaceutiche, i medici, gli scienziati e i ricercatori sono andati avanti e hanno continuato a fare scoperte rivoluzionarie, mettere a punto farmaci e cure che potrebbero salvarci o allungarci la vita, esplorare nuovi orizzonti della medicina e della biologia.

Così, tra gli articoli e gli autori di questo numero, troviamo la giornalista scientifica Roberta Villa che ci racconta come la ricerca sull’Rna messaggero, che trasporta le istruzioni genetiche alle cellule, ora potrebbe aiutare la lotta al cancro e ad altre malattie; il divulgatore americano John Nosta, invece, spiega perché assegnare un quoziente tecnologico alle persone, così come si fa con quello intellettivo, potrebbe aiutarle a curarsi meglio; la filosofa della scienza Sabina Leonelli illustra Plan S, il progetto che ci permetterà di accedere gratuitamente alle scoperte più importanti; il premio Nobel per la Chimica 2020, Jennifer Doudna, svela tutti i segreti della sua creatura, Crispr, il rivoluzionario strumento per fare editing genomico che ha stravolto il modo di fare ricerca.

Inoltre, potrete leggere come i biohacker hanno deciso di fabbricarsi da soli il vaccino anti-Covid 19, la vera storia dello Sputnik V (raccontata dalla giornalista scientifica Alexandra Borissova), le leggende metropolitane sui cosiddetti superfood, la cura per i malati immaginari, quanto vale sul mercato nero la nostra cartella clinica, come saranno gli ospedali del futuro (ce lo spiega l’architetto Mario Cucinella), quali startup stanno lavorando sul cibo che mangeremo nei prossimi 50 anni e tanto altro. L’epilogo è affidato allo scrittore Diego De Silva e al divertente racconto della sua ipocondria.

In allegato, come sempre, il nostro inserto business in formato tabloid, questa volta dedicato al cloud e alle imprese.

