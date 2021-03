Il ministro Colao vuole connettere tutta l’Italia in banda larga entro il 2026

18 March 2021 – 14:58

Vittorio Colao (Foto: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images)Davanti alla commissione trasporti della Camera e a quella bilancio del Senato si è svolta l’audizione del ministro dell’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, nell’ambito dell’esame della proposta del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il ministro ha fissato l’obiettivo di garantire l’accesso alla banda larga in tutta Italia entro il 2026, quindi quattro anni in anticipo rispetto alla scadenza fissata dalla Commissione europea per realizzare la transizione digitale nell’Unione. Per raggiungere questo risultato, il ministro ha detto che sarà sostenuto l’utilizzo delle tecnologie più avanzate, per coprire le aree in cui la fibra non può arrivare o arriverebbe in tempi troppo lunghi.

Si tratta di “un intervento essenziale per assicurare la modernizzazione del paese, la coesione sociale e l’inclusione”, ha detto Colao, sottolineando che l’Italia non può più permettersi ritardi. In questo campo, ha aggiunto, “vogliamo cittadini, scuole, presidi sanitari, imprese e isole minori connesse entro i prossimi 5 anni”. Si tratta quindi di incrementare i finanziamenti già autorizzati con le risorse del Pnr, per accelerare i tempi e sfruttare le tecnologie satellitari, per dare la connessione a chi non può essere raggiunto dalla fibra e “far arrivare la connessione 1 Giga in tempi rapidi” in tutte le aree del paese. Le misure di finanziamento, ha continuato il ministro, andranno quindi di pari passo a provvedimenti per rendere più agevole la posa delle infrastrutture, a garanzie di investimento, a stimoli per l’adozione dei servizi da parte di famiglie e imprese e da “misure di semplificazione e revisione del quadro regolatorio” per accelerare le procedure.

Il ministro ha quindi espresso la sua volontà di rendere più accessibile la pubblica amministrazione, per farne un “alleato dei cittadini”. Il progetto sarà quindi di abbandonare definitivamente i certificati su carta e garantire una interoperabilità tra le banche dati pubbliche, per far si che le informazioni di cittadini e cittadine siano direttamente condivise e accessibili tra tutti gli enti pubblici. Colao punta quindi a una modernizzazione degli enti pubblici che adotti il cloud come sistema di archiviazione dei dati, per il quale ha promesso investimenti per tutti gli uffici.

Colao ha rilanciato sulle reti in tecnologia 5G, decisive per il pubblico e in particolare per le aziende. Sul tema della rete unica, che Tim intende realizzare, il ministro ha solo detto che si assicurerà che questa non determini “una inefficienza nell’allocazione dei soldi che avremo per realizzare la cablatura o il 5G”.

Gli interventi previsti dal ministro si possono quindi dividere in due macro aree. Una che comprende gli interventi mirati ad aumentare la connettività, a realizzare le fibra e la creazione di reti 5G. Mentre l’altra riguarda la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la creazione del cloud e l’interoperabilità delle banche dati. Per queste due aree di intervento il ministro ha previsto una divisione equa delle risorse al “50 e 50”.

