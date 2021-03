I cinque migliori droni economici del 2021

Sempre più persone acquistano un drone per usi anche non professionali grazie a un’offerta molto ampia che si rivolge anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle riprese aeree e non ha un grosso budget a disposizione oppure per chi vuole iniziare con qualcosa di più accessibile, evitando di spendere migliaia di euro per un gadget che rimane nel cassetto dopo pochi usi.

Abbiamo scelto cinque modelli economici che mettono a disposizione un buon rapporto tra qualità e prezzo.

Ryze Tello (109 euro)

(Foto: Ryzer)Ryze Tello è un piccolo quadricottero che costa 109 euro (ma si trova sotto i 100 euro online) e che pesa appena 80 grammi. Non è da confondersi con molti droni giocattoli con zero stabilità e pronti a sfracellarsi al primo decollo. A bordo si trovano infatti alcune tecnologie messe a punto dal brand punto di riferimento del segmento, Dji. Tello può essere pilotato con semplicità – anche da un controller o da un visore – e apre anche alla programmazione con codice da sviluppare in Scratch per poi caricarlo e testarlo. Insomma, un piccolo drone smart con potenzialità didattiche, perfetto per chi vuole iniziare. La batteria dura 13 minuti e può registrare in hd.

Parrot Mambo (109 euro)

(Foto: Parrot)Per chi vuole padroneggiare la guida dei droni spendendo il minimo sindacale con un modellino dall’ingombro minimo, allora Parrot Mambo potrebbe essere la scelta giusta. Uscito ormai da tempo, si trova spesso in promozioni addirittura attorno a poco più di 50 euro (prezzo iniziale, 109 euro). La fotocamera è a bassa risoluzione e con una visuale fpv. Può anche raccogliere piccoli oggetti da 4 grammi e sparare minuscole munizioni.

MJX Bugs 7 B7 (120 euro)

(Foto: Mjx)MJX Bugs 7 B7 ha un nome piuttosto complicato, ma può garantire una buona esperienza a un basso costo attorno ai 120 euro sui vari mercati di importazione dalla Cina. A bordo il gps, il wi-fi a lunga portata, una batteria da 15 minuti di volo, lenti tilt e due led per volare di notte.

JJRC X9PS (180 euro)

(Foto: Jjrc)Si può trovare facilmente sui mercati di importazione il buon JJRC X9PS con costi che variano su una media di circa 180 euro. mette a disposizione un’ottima qualità con il gps, registrazione in 4k con gimbal incorporata per più fluidità, batteria da 21 minuti di volo, compatibilità con le gesture, una portata del segnale pari a 1200 metri e una visuale in prima persona. È consigliabile utilizzare una microsd ad alta velocità per una resa migliore.

Dji Mavic Mini (300 euro)

Infine, la scelta più economica per chi vuole iniziare con qualcosa di più sostanzioso. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione completa, Mavic Mini offre l’esperienza di Dji a un prezzo ormai stabilmente attorno ai 300-350 euro. In un peso di 249 grammi si trova una batteria da 30 minuti, un sensore che può registrare in 2,7k a 30 fps o full hd a 60 fps. La nuova versione Mini 2 costa 459 euro e sale al 4k con foto raw e una trasmissione più potente dei dati.



