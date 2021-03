HUB Type-C Thunderbolt 3 per PC e MacBook in offerta

18 March 2021 – 18:13

Amazon propone in sconto un ottimo HUB USB Type-C compatibile con Thunderbolt 3 ad un prezzo davvero eccezionale: l’HUB Wenter 7 in 1.

The post HUB Type-C Thunderbolt 3 per PC e MacBook in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico