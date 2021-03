Da oggi non puoi più scaricare o aggiornare WhatsApp sugli iPhone più vecchi

18 Marzo 2021 – 14:29

Questa volta è toccato ai dispositivi con sistema operativo iOS 9 e precedenti: l'ultima versione di WhatsApp per iPhone arrivata in queste ore sull' App Store di Apple infatti può essere scaricata solamente dagli iPhone con sistema operativo iOS 10 o successivo. Il servizio resterà raggiungibile per qualche tempo, ma il consiglio per chi ha uno dei telefoni colpiti è di salvare le conversazioni e passare a un gadget più recente.

Fonte: Fanpage Tech